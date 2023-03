Doktor baba-oğuldan örnek fedakarlık! Birbirleriyle konuşmayı unutup depremzedelerin yardımına koştular

O an yaşadıklarımı unutamıyorum. Gözlerim doluyor hatırlayınca. Şu an Şeker Stadı'nda kurulan Çadır Sağlık Merkezi'nde çalışıyorum. Bir hekim olarak depremzedelere elimden ne gelirse yapmak istiyorum. Bazı duyguları ifade edemiyorum. Hastaların bir tebessümü, duası her şeye bedel, maneviyatla ölçülmüyor.