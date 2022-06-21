Haberler Yaşam Haberleri Doktor eşini katleden kocaya indirimsiz ceza
Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:27

Doktor eşini katleden kocaya indirimsiz ceza

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Doktor eşini katleden kocaya indirimsiz ceza

Ankara’da doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı katleden, 16 yaşındaki oğlunu da yaralayan Mehmet Erdoğan’ın cezası belli oldu. Mahkeme Erdoğan’a ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 25 yıl hapis cezası verirken haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmadı.

Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı 9 Mayıs 2021'de Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü. Erdoğan, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi. Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Erdoğan hakkında 'Eşi kasten öldürmek', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama suçlarından' ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SON SÖZ HEP AYNI 'PİŞMANIM'

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Erdoğan, son sözlerinde öldürme kastıyla hareket etmediğini ve pişman olduğunu söyledi. Tahliyesini talep eden Erdoğan, "Annesini o halde görmesin diye çocuğu alt kata indirdim" dedi. Mahkeme Erdoğan'a 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Zeynep Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunu 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, ne iş yapıyor ve hangi görevlerde bulundu?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası oranı duyurdu: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşları hesabı
Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
SİGARA FİYATLARI LİSTESİ GÜNCEL RAKAMLAR I Son Dakika: Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı ardından 21 Haziran marka marka sigara fiyatları 2022
Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, dün akşam ödüle kim gitti? Final yolunda son adımlar!
SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu'!
Asgari ücret zammı SON DAKİKA gelişmesi: 5000 TL'yi aşacak! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
EMEKLİ ZAMMI temmuz 2022 için son adım! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavı sonuçları 2022 YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı
YKS (TYT, AYT, YDT) SORULARI - CEVAPLARI 2022: YKS soruları ve cevapları PDF İNDİR GÖRÜNTÜLE!
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktor eşini katleden kocaya indirimsiz ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA