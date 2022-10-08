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Giriş Tarihi: 8.10.2022

Doktor sopalarla darbedildi

Doktor sopalarla darbedildi
İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay, iş çıkışı 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı. Aynı merkezde görev yapan Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi. Günay, dün mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı. Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan Günay, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. da gözaltına alındı. Günay, "Beyaz kod verdiğim, şikayetçi olduğum hasta ve 2 kişi daha, işyerimden birkaç yüz metre ileride aracımdan inerken sopalarla darbetmeye başladı. Şahıslardan birinin o olduğunu gördüm. Kendimden geçmişim" dedi. Sağ gözünün arka tarafında bir kırık olduğunu ve net göremediğini ifade eden Günay, saldırı sonrası vücudunda çok ağrı duyduğunu, ancak hastanede tedavinin başlamasıyla kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi. Hastanede kendisini ziyaret eden İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Günay, "İnsanlarımızın hepsine sakin olmalarını diliyorum. Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım. Sağlıkta da doktorlara, hemşirelere karşı saygılı ve sakin olalım" diye konuştu. Günay'ın yıllar önce, Karabağlar ilçesinde görev yaptığı sırada yine şiddete maruz kaldığı belirtildi. AA

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