Doktora öğrencisinden akılalmaz intikam: 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Doktora öğrencisi hakkında ' Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
47 yaşındaki Hayriye P., bir devlet üniversitesinde araştırmacı olarak görevliydi. Aynı üniversite profesör olarak görev yapan İsmail K. ile aralarında geçtiğimiz yıllarda bir tartışma yaşandı. Tartışmaya profesörün öğrencisi Leyla Ş. de dahil oldu. Taraflar arasındaki tartışma şiddetlendi. Araştırma görevlisinden intikam almak için kolları sıvayan doktora öğrencisi, Hayriye B.'nin odasındaki kurum içi dâhili hatta, santral yoluyla bağlanarak dinlemeye başladı.
ÜNİVERSİTEDEKİ DAHİLİ HATTAN DİNLEDİ
Hayriye P.'nin dahili numaradan yaptığı konuşmayı dinleyen öğrenci Leyla Ş., bu konuşmaları kayıt altına aldı. Hayriye P. tarafından kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf edildiğini duyan öğrenci Leyla, elindeki kayıtla hakarete uğradığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Ardından kurum içindeyken Hayriye P.'nin fotoğraflarını çekerek, bu fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
KAYITTAN HABERDAR OLUNCA
Ses kaydının alındığı bu şekilde öğrenen araştırmacı, bunun üzerine savcılığa başvurarak üniversitede ki odasından yaptığı görüşmenin habersiz şekilde ses kaydına alındığını, iş yerini de belli eden resmi üniformalı şekilde bulunan fotoğraflılarını sosyal medya paylaşılarak özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini söyledi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Leyla Ş., tam tarihini hatırlamadığı bir zaman hocası İsmail'in yanında iken, hocasının dahilisini Hayriye P.'nin aradığını, ileride delil olması amacıyla telefonu açık bıraktığını ve Hayriye ile İsmail arasında geçen konuşmaları kaydettiğini, fotoğrafları ise bilerek paylaşmadığını söyledi.
DOKTORA ÖĞRENCİSİNE DAVA
Hayriye P.'nin müşteki Leyla Ş.'nin şüpheli olduğu bir dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Leyla Ş.'nin ' Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek' suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede, Leyla Ş.'nin Hayriye P.'nin üçüncü kişilerle yaptığı görüşmeyi izinsiz olarak kaydettiği, ardından ses kaydını delil olarak sakladığını ve bu konuşmalar sonrası savcılığa şikayetçi olarak sunduğu, ardından Hayriye P'nin kurum içindeki görüntülerini başkaları ile paylaştığı anlatıldı. 8 yıla kadar hapsi istenen doktora öğrencisi, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.