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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Doktorları darp eden saldırganlar yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Doktorları darp eden saldırganlar yakalandı
Kocaeli'nde, Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 3 doktoru döven hasta ve hasta yakınlarından ikisi yakalandı.
Körfez ilçesinde, önceki gün saat 14.45 sıralarında Fatih Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir hasta ve yakınları, bir doktor ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine 2 doktor, olayları yatıştırmak için müdahale etti. Ancak hasta ve hasta yakınları, doktorlar M.K, S.E ve Y.S.'ye saldırdı. Yaklaşık 10 dakika boyunca süren tartışma ve kavgada, doktorlar tekme ve yumruk ile darp edildi. Yaralanan doktorlar hastanede tedavi altına alındı. Doktorlara saldıran Nurettin T. ve Gülseren T. emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevkedilen Nurettin T. tutuklanırken, Gülseren T. hakkında ev hapsi kararı verildi. Firari bir saldırgan ise aranıyor.

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Doktorları darp eden saldırganlar yakalandı
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