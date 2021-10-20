Doktorların tutanak kavgası ölümle bitti

MERSİN
'DE, sağlık merkezinde görevli doktor, disiplinsiz davranışları nedeniyle tutanak tutan meslektaşını, üzerine kaynar su döktükten sonra, pompalı tüfekle öldürdü. Mezitli
ilçesinde bulunan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi
Sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen, iddiaya göre aynı yerde görev yapan meslektaşı Dr. Hasan Çayır hakkında, disiplinsiz davranışları nedeniyle tutanak tuttu. Bu duruma sinirlenen Çayır, tartıştığı Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü. Ardından da pompalı tüfekle ateş edip, yaya olarak kaçtı. Ağır yaralı olarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırılan Dikmen, kurtarılamadı. Çayır, kısa sürede yakalanırken, olayda kullandığı tüfek ise sağlık merkezinin önünde park halinde olan aracının bagajında bulundu.