Doktoru dolandırdılar

İstanbul İkitelli'de bulunan 'Batı Bahat' adlı hastaneyi satın almak isteyen estetik doktoru M.Y. hastaneyi devrettiğini duyduğu Şehmuz Güneşlioğlu ile irtibata geçti. Kiralama ve hastane ruhsatının devri için 2.5 milyon dolara anlaşan doktor, karşılıklı imzalanan sözleşmelerin ardından 1 milyon dolarlık bir ön ödeme yaptı. Hastaneyi görmek isteyen doktor M.Y., 7 katlı binanın içerisinin inşaat halinde olduğunu görünce şüphelenerek araştırmaya koyuldu. Anlaştığı Şehmuz Güneşlioğlu hastanenin sahibi değil kiracısı olduğunu öğrenen doktor M.Y., Güneşlioğlu'ndan yaptığı ödemenin iadesini istedi. 1 milyon dolarını geri alamayan doktor, avukatı aracılığıyla savcılığa şikâyette bulundu.Doktorun şikâyet dilekçesinde, Şehmuz Güneşlioğlu ile arasında hastanenin kiralanması ve işletme ruhsatının devrine ilişkin 1 milyon dolar teminat ve depozito bedeli ödeme yaparak sözleşme imzaladığı belirtildi. Hastanenin işletme ruhsatının Güneşlioğlu'na ya da temsil ettiği Güneş Sağlık A.Ş. adına olmamasına rağmen kendisine aitmiş gibi M.Y.'ye devretme suretiyle dolandırıcılık suçu işlediği ifade edildi.Dilekçede ayrıca Güneşlioğlu'nun daha önce de benzer şeklinde farklı doktorlara hastaneyi sattığının ortaya çıktığı iddia edildi. Güneşlioğlu'nun kendisine ait olmayan ruhsat ile tıbbi cihaz firmalarını dolandırdığı gerekçesiyle dolandırıcılıktan ceza aldığı anlatıldı. Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.