Doktoru ipin ucundan aldılar

Samsun'da eşi ve 1 yaşındaki çocuğunu kasten öldürmek suçundan tutuklanan doktor Serdar Kıyak koğuşta intihar girişiminde bulundu. Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Eylül'de eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve 1 yaşındaki oğlu Alperen Poyraz'ı, Kızılırmak Nehri'nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanıp Bafra T Tipi Cezaevi'ne konulan Doktor Serdar Kıyak kendini asmak üzereyken son anda görevlilerce kurtarıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.