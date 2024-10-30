Doktoru rehin alıp makasla yaralamıştı: Saldırgan annenin adli kontrol kararına savcılıktan itiraz

İstanbul Göztepe'deki Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde 28 Ekim günü çocuk yoğun bakım bölümünde görev yapan Doktor Ayşe Aşık, hastanede kemik zayıflaması, sara, beyin felci sebebiyle tedavi gören çocuğun annesi tarafından odasına kilitlenerek rehin alınmıştı. Ölümle tehdit edilen Doktor Ayşe Aşık, başından yaralanırken saldırganın elinden güçlükle kurtulmuştu.

DOKTORU REHİN ALIP MAKASLA SALDIRDI

Yalçın Şehir Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde kemik zayıflaması, sara, beyin felci sebebiyle tedavi gören çocuğun annesi, kat personelinden aldığı makasla Doktor Ayşe Aşık'ın odasına girerek doktoru rehin almış, odadaki eşyaları doktorun kafasına atmıştı. Saldırgan anne, öldürmekle tehdit ettiği doktora makasla saldırması sonucu, Doktor Ayşe Aşık aldığı darbelerle başında yarılanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, saldırganı gözaltına alırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

Soruşturma kapsamında emniyet işlemleri tamamlanan şüpheli anne Fatma S., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmiş, savcılık şüpheliyi "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti. Hakimlik ise şüpheli annenin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Hızla devam eden soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Sulh Ceza Hakimliğinin kararına itiraz etti.