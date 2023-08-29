Doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı

Olay, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Poliklinikte çalışan Dr. Araştırma Görevlisi Sadettin Koray Kaptan, muayene ettiği 6 yaşındaki çocuğun ailesine tedavi için neler yapılacağını anlattığı sırada iddiaya göre baba Rıza Bakırcı tarafından saldırıya uğradı. Doktorun burnunu kıran saldırgan poliklinikteki görevliler ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Doktor aynı hastanede ameliyat edilirken, saldırgan Bakırcı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Rıza Bakırcı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir doktor arkadaşımıza bugün fiziki saldırıda bulunan şahıs Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz" dedi.

DEKAN: 'BU SON OLSUN'

Hastanenin Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, "Bizler görevinin başında sağlık hizmeti veren hekimleriz. Yaptığımız iş yaralara merhem olmak. Bugün bir doktorumuz yine bir hastasına derman olmak için görevinin başındayken bir hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Bu olay bizi derinden yaralamıştır. Ancak bu olaydan daha fazla üzen "bu son olsun" temennilerine rağmen şiddet olaylarının sokakta, evde, hastanede daha çok görünür olmasıdır. Şiddeti amasız, fakatsız lanetlemek yerine şiddeti destekler yorumlar yapılması bu tür istenmeyen olayların artmasına neden olmaktadır. Hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve tüm sağlık personellerimizin çalışma isteklerini ve geleceğe dair ümitlerini kırmaya kimsenin hakkı yoktur. Basın mensuplarımızı, halkımızı bu tür olaylara duyarlı olmaya ve tepki göstermeye davet ediyoruz" dedi.