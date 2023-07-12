Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcı şebeke yaşlı kişiyi FETÖ soruşturması diyerek 178 bin TL dolandırdı
Giriş Tarihi: 12.7.2023 11:24 Son Güncelleme: 12.7.2023 11:42

Dolandırıcı şebeke yaşlı kişiyi FETÖ soruşturması diyerek 178 bin TL dolandırdı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki T.K. isimli vatandaşı telefonla arayan şebeke, kendisini polis olarak tanıtarak "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor" ibaresiyle 178 bin TL dolandırdı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Dolandırıcı şebeke yaşlı kişiyi FETÖ soruşturması diyerek 178 bin TL dolandırdı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki T.K. adlı vatandaş kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı şebeke tarafından telefonla arandı. Dolandırıcı kişi ise T.K'ya "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor, sizi bu durumdan kurtarmak istiyoruz" diyerek hesabından ne kadar para var ise yollamasını istedi. Bu durum üzerine T.K. banka hesabında bulunan 178 bin TL parayı dolandırıcıların verdiği hesap numarasına gönderdi.

T.K bir süre sonra kendisini arayan kişileri telefonla arayınca ulaşamadı. Bu durum üzerine dolandırıldığını anlayan T.K, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Dolandırıcı şebeke yaşlı kişiyi FETÖ soruşturması diyerek 178 bin TL dolandırdı
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