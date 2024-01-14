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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Dolandırıcılar yaşlı kadını ikinci kez hedef aldı

İHA
Dolandırıcılar yaşlı kadını ikinci kez hedef aldı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yaşayan İ.S. isimli 80 yaşındaki kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve istihbarat personeli olarak tanıttı. Telefon dolandırıcıları, İ.S.'ye kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek korkuttu. Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye gelen telefon dolandırıcıları kendisine yardımcı olacaklarını söyledikleri İ.S.'den 25 çeyrek altın, 1 yarım altın, 4 tam altın, 3 altın zincir, 33 gram altın bilezik, 400 euro ve 20 bin TL parayı alıp, kayıplara karıştı. 10 Ocak günü farklı kişiler de telefonla yaşlı kadını arayıp, dolandırmaya çalıştı. Dolandırıldığını anlayan İ.S., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi. Harekete geçen ekipler, 10 Ocak'ta İ.S.'yi arayan telefon dolandırıcılarının Y.K. ve M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, kadını dolandırmaya geldikleri sırada Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Çardak beldesinde suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve M.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Dolandırıcılar yaşlı kadını ikinci kez hedef aldı
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