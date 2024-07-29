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Giriş Tarihi: 30.7.2024

Dolandırıcıların yeni tuzağı yemek siparişi

Dolandırıcılar, “Adınıza yemek sipariş verilmiş, siparişi siz vermediyseniz gelen mesajdaki kodu söyleyin ya da linke tıklayın” diyerek vatandaşları tuzağa düşürüyor. Uzmanlar, “Bu şekilde bilgi talep edenlere itibar etmeyin” diyor

İHA
Dolandırıcıların yeni tuzağı yemek siparişi
İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Dolandırıcılar, yemek uygulamalarını kullanarak vatandaşları dolandırıyor. Bu yöntemde dolandırıcılar önce telefonla aradıkları kişilere "Yemek siparişi vermişsiniz" diyor. Kişinin sipariş vermediğini söylemesi üzerine dolandırıcılar bu kez, "Size bir kod gönderdik. Bu kodu bize söyleyin yemek siparişinizi iptal edelim" diyor.



Yanlış sipariş izlenimiyle tuzağa düşürülen vatandaşlar, kodu söylemesiyle veya gönderilen mesajdaki linke tıklaması sonucunda dolandırılıyor. Uzmanlar verilmeyen bir sipariş üzerine gelen linklere tıklanmaması ve mesajla gelen kodların paylaşılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.



'BİLGİLER İFŞA OLUYOR'
Dolandırıcıların yeni yöntemini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Son zamanlarda dolandırıcılar, yemek sipariş uygulamaları üzerinden vatandaşları dolandırıyor. Adreslerine yemek sipariş edildiği, kendilerine bir kod gönderildiği, eğer yemek siparişini kendisi vermediyse iptal etmek için bu kodu kendilerine iletmelerini istiyorlar. Vatandaşlar tabii ki bu mesajlara direkt yemek sipariş uygulamaları adıyla geldiği için haliyle inanmak durumunda kalıyorlar ve dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlar. Vatandaşlar kendilerinden bu şekilde kod isteyen ya da bir internet sitesi adresi üzerinden gerekli bilgiler girilerek siparişin iptal edilebileceği yönündeki aramalara itibar etmemeli. Bu şekilde vatandaşların bilgileri ifşa olmakta. Böylece dolandırıcılar banka hesaplarından para çekebilmektedir" dedi.

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Dolandırıcıların yeni tuzağı yemek siparişi
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