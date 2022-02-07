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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir
İSTANBUL Beşiktaş'ta, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şebeke, 79 yaşındaki Mediha Ernst'ı 600 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılar, Ernst'a "Sizin bir dublörünüz var. Banka hesabınızdan 600 bin lira çekmek istedi, ancak Merkez Bankası engelledi" dedi. Yaşlı kadın, parayı güvende tutmak için bankadan çekip polis sandığı dolandırıcılara verdi. Telefondaki dolandırıcı, parayı almaya gelen kişiyi tanıması için bu kişinin parola olarak "Zeytin" diyeceğini, kendisinin de "Peynir" diye cevap vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların her dediğini yapan yaşlı kadını şebekenin elinden polis kurtardı.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI
3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdurlardan parayı parola ile teslim alan tutuklu Ali Koca'nın emekli öğretmen olduğu ortaya çıktı. Etiler'de 65 yaşındaki Ömer Erdal Mertan da aynı şebekeye 27 bin 100 dolar kaptırmıştı.

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Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir
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