Diksiyon eğitimli dolandırıcılar! 100 bin liralık diksiyon eğitimiyle sahte avukat oldular

Buna göre şebeke, yöneticiler üzerinden online alışveriş siteleri ile iletişime geçerek para karşılığında vatandaşların tüm bilgilerine ulaştı. Diksiyon eğitimi alan şebeke elemanları harekete geçti. İşyeri tabelalarından edindikleri avukat isimlerini, baroların internet sitelerinden sorgulatıp sicil numaralarını aldı. Sözde 'arabulucu avukat' kılığında özellikle ürün iadesi yapmış vatandaşları arayan dolandırıcılar özetle, "Ürünün iadesi yapılmış ama sistemde gözükmüor. Vergi müfettişleri bu yüzden şirkete para cezası verdi. Şirket, zararının karşılanması için dava açtı, icra başlatacak" dedi. E-devlet'te herhangi bir dava görmediğini söyleyen vatandaşlara ise, "Dava son aşamasında.
Baroların internet sitesinden gerçek avukatların isimleri ile sicil numaralarını ulaşan zanlılar, online alışveriş sitesinden de para karşılığında ürün sipariş veren kişilerin bilgilerini satın aldı. SABAH'ın ulaştığı büyük vurgun dosyasında şebeke üyeleri, ürün iade edenleri belirledikten sonra avukat rolünde aradıkları vatandaşlara "ürünler bize ulaşmadı, zarara uğradık" dedi. Şebeke bu şekilde 15 günde 15 milyonluk vurgun yaptı. Yüzlerce kişiyi dolandırmayı başaran şebeke, Siber polis tarafından çökertildi.
Hücre tipi dolandırıcılık şebekesinin araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kaparolarını alarak dolandırdığını SABAH gündeme getirmişti. Şebekenin, 15 günde 15 milyon lira vurgunundaYurtdışında bulunan şebeke lideri S.A., yakın çevresinden güvendiği G.K., B.M., B.D. ve A.D. anlaşma sağlamasının ardından İzmir'de lüks rezidans kiralayarak yerleştirdi. S.A. anlaştığı 4 kişinin yakalanması için sıkı tedbirler aldı. Yöneticiler kimlikleri açığa çıkmaması için takma isim ile kendilerini tanıtarak WhatsApp gruplarına eklendi. Bu şeklinde şebekenin en altta bulunan üyesi tepe yöneticiyi tanınmasının önüne geçilerek hücre şeklinde örgütlenmesi sağlandı.
100 BİN LİRALIK DİKSİYON EĞİTİMİ
Lider S.A.'nın oyunu akıllara durgunluk verdi. S.A. yöneticiler üzerinden online alışveriş sitesi ile iletişime geçerek para karşılığında ürün sipariş veren kişilerin bilgilerini satın aldı. Böylelikle kişilerin adresleri, telefon numaraları ve aldığı ürünün iade edilip edilmediğini bilgisine kadar her şeye ulaştı. Dolandırıcılar ardından mağdurları etkilemek için 100 bin lira karşılığında diksiyon eğitimi aldı.
AVUKAT ROLÜNE HAFTALARCA ÇALIŞTILAR
Dolandırıcılar diksiyon eğitimini tamamlamalarının ardından planlarını devreye sokmak için hazırlıklara başladı. Şebeke, iş yeri tabelalarından aldıkları avukat isimlerini baroların internet sitesinde yer alan arama kısmından aratıp sicil numaralarını aldı. Dolandırıcılar, karşısındaki ile nasıl konuşulacağını, onların yanındaymış izleniminin verilmesi gerektiğini, hangi soruya hangi cevabın verileceği gibi konularda haftalarca ayrıntılı şekilde çalıştı. Dolandırıcıların karşısına savcı, polis, asker olduğunu belirten biri çıkması durumunda ise isim benzerliği diyerek görüşmenin sonlandırılması konusunda uyarıda bulunuldu.
ARABULUCU AVUKAT SAHNEDE
Dolandırıcılar satın aldıkları kişisel veriler üzerinden vatandaşı aradı. Telefon karşısındaki kişiye kendini arabulucu avukat olarak tanıtarak adını, soyadını ve sicil numarasını vererek güven sağladı. Avukat görünümlü dolandırıcı, telefon ile görüştüğü kişiye aldığı ürünleri söylerken bu ürünlerden birinin iadesini yapıldığını ama sistem üzerinden bildirilmediğini anlattı. Vergi müfettişlerinin denetiminde ürün iadesi gözükmediğinden şirket para cezası aldığını söyledi ve şirket zararın karşılanması için dava açtığını ve icra başlatacağını aktardı. Karşısındaki kişi e-Devlet üzerinden baktığını ve kendisine açılan herhangi bir davanın olmadığını söylemesi üzerine ise, avukat, 'davanın son aşamada olduğunu ve kabul edilmemesi durumunda oraya düşeceği' aktardı. Avukatın söylediklerine inanan mağdurlar kendilerinden yardım talep etti. Avukat, şirket ile konuşacağını ve kendilerine geri dönüş yapacağını söyleyerek telefonu kapattı. Kısa bir süre sonra tekrar görüşme gerçekleştiren sahte avukat, vergi müfettişlerinin kesmiş olduğu miktar olan 15 bin lirayı gün içerisinde ödemeleri durumunda şirketin davadan vazgeçeceğini ve sadece ürünün parasını alıp kalan miktarın geri verileceği aktarıldı. Anlaşma sağlanması üzerine mağdur, dolandırıcıların verdiği banka hesabına para yatırdı. Sahte avukat yönetimiyle yüzlerce kişi dolandırıcıların ağına düştü.
PARALAR KRİPTOYA YATIRILDI
Şebeke üyeleri, dolandırdıkları paralarını banka hesaplarından çekerek yöneticilerin vermiş olduğu başka bir hesaba havale etti. Yöneticiler ise; bu paraları yurtdışında bulunan S.A.'nın vermiş olduğu hesaba aktardı. Lider S.A. ise; yurtiçi ve yurtdışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yaparak paranın izini kaybettirmeye çalışırken, kısa bir sürede nakit paraya çevirdi.
SİBER POLİSİ 1 YIL BOYUNCA TAKİP ETTİ
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurtdışından yönetilen şebekeyi 1 yıl boyunca adım adım takibe almasının ardından operasyonun düğmesine bastı. Siber polisi, Ankara merkezli 4 ilde 12 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda çok sayıda GSM hattı, kaçak telefon ve bilgisayarlar ele geçirildi. İşlemlerin ardında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.