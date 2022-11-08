Diksiyon eğitimli dolandırıcılar! 100 bin liralık diksiyon eğitimiyle sahte avukat oldular

AVUKAT ROLÜNE HAFTALARCA ÇALIŞTILAR

Dolandırıcılar diksiyon eğitimini tamamlamalarının ardından planlarını devreye sokmak için hazırlıklara başladı. Şebeke, iş yeri tabelalarından aldıkları avukat isimlerini baroların internet sitesinde yer alan arama kısmından aratıp sicil numaralarını aldı. Dolandırıcılar, karşısındaki ile nasıl konuşulacağını, onların yanındaymış izleniminin verilmesi gerektiğini, hangi soruya hangi cevabın verileceği gibi konularda haftalarca ayrıntılı şekilde çalıştı. Dolandırıcıların karşısına savcı, polis, asker olduğunu belirten biri çıkması durumunda ise isim benzerliği diyerek görüşmenin sonlandırılması konusunda uyarıda bulunuldu.

ARABULUCU AVUKAT SAHNEDE

Dolandırıcılar satın aldıkları kişisel veriler üzerinden vatandaşı aradı. Telefon karşısındaki kişiye kendini arabulucu avukat olarak tanıtarak adını, soyadını ve sicil numarasını vererek güven sağladı. Avukat görünümlü dolandırıcı, telefon ile görüştüğü kişiye aldığı ürünleri söylerken bu ürünlerden birinin iadesini yapıldığını ama sistem üzerinden bildirilmediğini anlattı. Vergi müfettişlerinin denetiminde ürün iadesi gözükmediğinden şirket para cezası aldığını söyledi ve şirket zararın karşılanması için dava açtığını ve icra başlatacağını aktardı. Karşısındaki kişi e-Devlet üzerinden baktığını ve kendisine açılan herhangi bir davanın olmadığını söylemesi üzerine ise, avukat, 'davanın son aşamada olduğunu ve kabul edilmemesi durumunda oraya düşeceği' aktardı. Avukatın söylediklerine inanan mağdurlar kendilerinden yardım talep etti. Avukat, şirket ile konuşacağını ve kendilerine geri dönüş yapacağını söyleyerek telefonu kapattı. Kısa bir süre sonra tekrar görüşme gerçekleştiren sahte avukat, vergi müfettişlerinin kesmiş olduğu miktar olan 15 bin lirayı gün içerisinde ödemeleri durumunda şirketin davadan vazgeçeceğini ve sadece ürünün parasını alıp kalan miktarın geri verileceği aktarıldı. Anlaşma sağlanması üzerine mağdur, dolandırıcıların verdiği banka hesabına para yatırdı. Sahte avukat yönetimiyle yüzlerce kişi dolandırıcıların ağına düştü.

PARALAR KRİPTOYA YATIRILDI

Şebeke üyeleri, dolandırdıkları paralarını banka hesaplarından çekerek yöneticilerin vermiş olduğu başka bir hesaba havale etti. Yöneticiler ise; bu paraları yurtdışında bulunan S.A.'nın vermiş olduğu hesaba aktardı. Lider S.A. ise; yurtiçi ve yurtdışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yaparak paranın izini kaybettirmeye çalışırken, kısa bir sürede nakit paraya çevirdi.

SİBER POLİSİ 1 YIL BOYUNCA TAKİP ETTİ

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurtdışından yönetilen şebekeyi 1 yıl boyunca adım adım takibe almasının ardından operasyonun düğmesine bastı. Siber polisi, Ankara merkezli 4 ilde 12 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda çok sayıda GSM hattı, kaçak telefon ve bilgisayarlar ele geçirildi. İşlemlerin ardında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.