Dolar ne kadar, kaç tl? 3 Temmuz dolar alış satış fiyatı | Saat başı güncel döviz kuru

Dolar ne kadar sorusu yöneltiliyor. BDDK kararları ile birlikte TL'ye yatırımın artırılması teşvik edildi. Buna göre belli bir döviz kuruna sahip olmayan şirketler, kredilerini TL ile çekmek zorunda kalacak. Bu kararların sebeplerinden biri, şirketlerin kredi çekip dolar yatırımı yapması olarak gösterildi. Vatandaşlar da 3 Temmuz canlı dolar ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL?
İstanbul serbest piyasada dolar 16,7832 liradan, avro 17,4971 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,7259 liradan alınan dolar 16,7832 liradan satılıyor.