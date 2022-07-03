Haberler Yaşam Haberleri Dolar ne kadar, kaç tl? 3 Temmuz dolar alış satış fiyatı | Saat başı güncel döviz kuru
Giriş Tarihi: 3.7.2022 12:09 Son Güncelleme: 3.7.2022 12:09

Dolar ne kadar, kaç tl? 3 Temmuz dolar alış satış fiyatı | Saat başı güncel döviz kuru

Dolar ne kadar, kaç tl? 3 Temmuz dolar alış satış fiyatı | Saat başı güncel döviz kuru

Dolar ne kadar sorusu birçok yatırımcı ve birikimci için önemli bir soru olarak gözüküyor. Diplomatik gelişmeler, BDDK kararları ile birlikte dolar kurunda düşüş gözüküyor. ABD Merkez Bankası FED kararları sonrası artan kurun düşüşe geçtiği, etkilerin azaldığı gözüküyor. İnişli çıkışlı kurun ne kadar ilerleyeceği merak konusu. Peki, 3 Temmuz 1 dolar ne kadar? İşte canlı rakamlar…

Dolar ne kadar sorusu yöneltiliyor. BDDK kararları ile birlikte TL'ye yatırımın artırılması teşvik edildi. Buna göre belli bir döviz kuruna sahip olmayan şirketler, kredilerini TL ile çekmek zorunda kalacak. Bu kararların sebeplerinden biri, şirketlerin kredi çekip dolar yatırımı yapması olarak gösterildi. Vatandaşlar da 3 Temmuz canlı dolar ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL?

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 16,7832 liradan, avro 17,4971 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 16,7259 liradan alınan dolar 16,7832 liradan satılıyor.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış: 16,7259

Dolar satış: 16,7832

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Dolar ne kadar, kaç tl? 3 Temmuz dolar alış satış fiyatı | Saat başı güncel döviz kuru
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