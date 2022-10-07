Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2022 Dolar - Euro fiyatları alış satış verileri ile Döviz kuru canlı rakamlar

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Dolar/TL 7 Ekim 2022'de yeni zirve olan 19.17 TL'yi görürken Euro'da onu takip ediyor. Piyasaların gözü bugün ABD tarımdışı istihdam verisinde olurken dolar ve Euro fiyatlarında dalgalanmalar söz konusu oluyor. İşte Dolar - Euro fiyatları alış satış verileri 7 Ekim 2022 Cuma
Dolar/TL 7 Ekim Cuma günü 18,5806 lira alış fiyatından, 18,5878 lira satış fiyatından işlem görüyor.
Euro/TL ise 7 Ekim 2022 Cuma günü aynı dakikalarda 18,2266 lira alış fiyatı, 18,2319 lira satış fiyatından el değiştiriyor.