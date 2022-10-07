Haberler Yaşam Haberleri Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2022 Dolar - Euro fiyatları alış satış verileri ile Döviz kuru canlı rakamlar
Giriş Tarihi: 7.10.2022 15:35

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2022 Dolar - Euro fiyatları alış satış verileri ile Döviz kuru canlı rakamlar

Piyasaların hareketlendiği şu günlerde dolar ve Euro fiyatları güncel liste halinde araştırılıyor. Alış satış verileri güncel olarak araştırılırken canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Ekonomi piyasalarının grafiği vatandaşlar tarafından takip edilirken canlı rakamlara göre bugün dolar 19.17 lira bandında seyrediyor. Peki Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2022 Dolar - Euro fiyatları alış satış verileri ile Döviz kuru canlı rakamlar listesi

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2022 Dolar - Euro fiyatları alış satış verileri ile Döviz kuru canlı rakamlar

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Dolar/TL 7 Ekim 2022'de yeni zirve olan 19.17 TL'yi görürken Euro'da onu takip ediyor. Piyasaların gözü bugün ABD tarımdışı istihdam verisinde olurken dolar ve Euro fiyatlarında dalgalanmalar söz konusu oluyor. İşte Dolar - Euro fiyatları alış satış verileri 7 Ekim 2022 Cuma

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Dolar/TL 7 Ekim Cuma günü 18,5806 lira alış fiyatından, 18,5878 lira satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro/TL ise 7 Ekim 2022 Cuma günü aynı dakikalarda 18,2266 lira alış fiyatı, 18,2319 lira satış fiyatından el değiştiriyor.

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Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 7 Ekim 2022 Dolar - Euro fiyatları alış satış verileri ile Döviz kuru canlı rakamlar
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