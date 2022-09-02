Haberler Yaşam Haberleri Dolmabahçe Sarayı’nın 166 yıllık kristal şamdanlarına bakım yapıldı
Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:59 Son Güncelleme: 2.9.2022 17:00

Dolmabahçe Sarayı’nın 166 yıllık kristal şamdanlarına bakım yapıldı

Dolmabahçe Sarayı'nın Harem Bölümü'ndeki en görkemli salonlarından olan Mavi Salon'un 166 yıllık geçmişe sahip avizelerinin kristal şamdanları, 6 kişilik uzman ekip tarafından özenle yerlerinden çıkartılarak bakımları yapıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Dolmabahçe Sarayı’nın 166 yıllık kristal şamdanlarına bakım yapıldı

Dolmabahçe Sarayı'nın Haremlik kısmında bulunan ve tarih boyunca Osmanlı padişahlarına ve Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapan Mavi Salon'un 166 yıllık geçmişe sahip ve İngiliz kristalleriyle üretilen şamdanları, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından oluşturulan 6 kişilik uzman ekip tarafından bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Avize üzerinden bulunan şamdanlar büyük bir titizlikle yerlerinden çıkartılıp bakımları gerçekleştikten sonra tekrar yerine koyuluyor. Salonun dört köşesinde bulunan şamdanlar, kristal boğumlar ve iç içe geçen lalelerden oluşuyor. 3 kademede daralan 42 kollu şamdanların tepesinde kozalak görünümünde işlenmiş bir kristal de bulunuyor.

"ŞAMDANLAR ÖZEL ÖRNEKLERDİR"

Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güller Karahüseyin Mavi Salon'un genellikle törenlerde kullanıldığını belirterek "Padişah bayramlaşmayı muayede salonunda gerçekleştirdikten sonra halife merdivenlerinden çıkarak mavi salona gelir. Bu salonda harem halkıyla bayramlaşırdı. Aynı zamanda bu salonda valide sultan da yabancı devlet konuklarının eşlerini kabul ederdi. Bu anlamda çok önemli bir salonda bulunuyoruz. Salonun dekorasyonu ve duvarlarındaki bezemelerde hakim renk olan mavi renkten dolayı mavi salon olarak adlandırılmıştır. Şu an salonda ortada asılı bulunan aydınlatma aracı avizemiz, Fransız Bakara menşeli bir avizedir. Çok özel bir örnektir. Avize atölyesinde çalışan 6 kişilik uzman bir ekip tarafından bakımı ve temizliği yapılan şamdanlar ise o dönemin en önemli kristal üreticileri tarafında üretilir. Milli Saraylar'da pek çok eserler üzerinde çalışan çeşitli atölyelerimiz bulunmakta. Bunlardan biri de avize atölyesidir" dedi.

"SÖKÜLEN HER PARÇA TEKRARDAN YERİNE TAKILMALI"

Güller Karahüseyin "Milli Saraylara bağlı saray, kasır ve köşklerdeki her türlü aydınlatma araçlarının bakımını, temizliğini, restorasyonunu, elektrik tesisatını ve tel bakımını hepsini bu ekip yapmaktadır. Şu anda Mavi Salon'un çok özel şamdanları olan, bu şamdanlar üzerinde çalışıyorlar. Şamdanlar dediğimiz gibi İngiliz kristalleriyle üretilmiştir. Kesme yüzeylerinden yansıyan ışıklar, renkler salona büyülü bir atmosfer kazandırmaktı. Turistler yürürken titreşimden oluşan tınılarıyla, kristal sesleriyle hakikaten büyülü bir atmosfer oluştururlar. Çalışmakta olan ekibimiz bütün kristal avize ve şamdanların hem yüzey temizliğini yaparlar ama bunu yapmak için de tek tek sökerler. Bu çok kolay bir şey değil. Hepsinin söktüğünüz yere takmak zorundasınız çünkü bunların hepsi el işçiliğidir. Bir kolun dibi diğer kolun dibinden daha farklı olabilir. Onun için hepsini yerine geri takmamız gerekir" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, nereden?
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlısıydı! Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
ÖSYM duyurusu: YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte? 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolmabahçe Sarayı’nın 166 yıllık kristal şamdanlarına bakım yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA