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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Domates ve biberde hasat başladı

Domates ve biberde hasat başladı
Balıkesır tarlalarında yetişen salçalık domates ve biberde hasat zamanı geldi. Tarım açısından bereketli topraklara sahip olan Altıeylül'de tarıma ve çiftçiye değer veren projeleriyle ön plana çıkan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ovaköy Mahallesi kırsalında gerçekleşen domates hasadına katılarak tarıma ve çiftçiye olan desteğini gösterdi. Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan'ın da katıldığı hasatta incelemelerde bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, şunları kaydetti: "Balıkesir Türkiye'yi doyuran il olarak tanımlanıyor. Biz de Altıeylül olarak diyoruz ki biz de Balıkesir'i ayakta tutan, Balıkesir'i doyuran ilçeyiz. Ovamızla, tarımımızla ve hayvancılığımızla önemli bir yer ediniyoruz. Bugün de Ovaköy'deyiz. Ovaköy'de çiftçilerimizin hasadına misafir olduk. Onlarla selamlaştık hasbihal ettik. Mevla'm bereketli bir sezon nasip ediyor. İnşallah böyle devam eder. Çünkü tarım önemli ve sadece bizim bölgemizin değil dünyanın can damarı. Tarım ne kadar sağlam ve ne kadar ayakta durursa, insanlık da o kadar rahat eder. Dünyada birçok konuda krizin yaşandığı şu dönemde tarım açısından önemli bir süreci de geride bırakıyoruz. Bereketli gidiyor, inşallah bereketli bir şekilde de nihayete ersin. Çiftçimiz de çalışan kardeşlerimiz de hayrını görsün."

Bu yıl Altıeylül'de verim yüksek
OVAKÖY kırsalında gerçekleşen incelemelerde üretimden ve çiftçilerin emeğinin karşılığını almasından dolayı memnuniyetini ifade eden Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ise "Altıeylül ilçemiz Balıkesir ilimizde ovasıyla, tarımsal yapılanmasıyla kayda değer, önemli üretim yapan ilçelerimizden birisi. Balıkesir Ovası'nın büyük bir kısmı Altıeylül ilçemiz sınırlarında ve ovamızda da geleneksel olarak üretilen çeşitli yem ürünlerinin dışında özellikle domates ve salçalık biberde üstünlüğümüz var. Yıllardır vatandaşlarımızın tecrübe ettiği çeşitlerle bu yıl Allah bereket versin, ürünün bol olduğunu görüyoruz. Fiyatlar da çiftçilerimizi oldukça tatmin etmiş durumda. Çalışanın ve üretenin kazandığı güzel bir yıl oluyor. Allah bereket versin diyoruz. İnşallah çiftçimiz bu yılki üretim çizgisini devam ettirir, hem kendileri doyar hem Türkiye'yi hem de milletimizi doyurur" şeklinde konuştu. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da, "Maşallah bu sene hakikaten ürünlerimiz çok güzel, verimlerimiz çok güzel. Domateste özellikle dekarda 23-24 tonları gördük ki bu gerçekten Balıkesir için çok iyi bir durum. Balıkesir'de genelde 47 bin dekar alanda domates üretimimiz var ve salçalık domates üretiminde Türkiye'de şu an 4'üncü sıradayız. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Domates ve biberde hasat başladı
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