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Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:02

Domuz bağı cinayetinde katillere ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıl hapis

Beyoğlu’nda yalnız yaşayan Aysel Bozkurt’u domuz bağı yaparak darp edip, ağzını ve burnunu kapatarak öldürdükleri öne sürülen 2’si çocuk 3 kişinin yargılandığı dava karar verildi. Mahkeme olay tarihinde 18 yaşından küçük olan K. K. ve E. K.’yı 30’ar yıl, Mehmet Solmaz’ı ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Domuz bağı cinayetinde katillere ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıl hapis

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan, cezaevinden çıkan Aysel Bozkurt (63), 4 Haziran 2022'de evinde domuz bağı yöntemiyle boğularak öldürülmüş şekilde bulunmuştu. Bozkurt'u öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddianame düzenlenmişti. İddianamede, şüpheliler Mehmet Solmaz ile yanındaki şüpheliler E. K. ve yaşı küçük K.K.'nın maktulün evine girdikleri, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek maktulü darbedip parasını aldıkları, Mehmet Solmaz'ın yanında götürdüğü iple maktulü bağladıklarını, ağzını bezle kapattıkları, maktulden aldıkları bin 500 TL'yi aralarında bölüştükleri anlatılmıştı.

Şüphelilerin "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

BERAATLARINI İSTEDİLER

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Solmaz ile suça sürüklenen çocuk(SSÇ) K. K. ve E. K. cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Son sözü sorulan K. K. ve E. K. beraatını ve tahliyesini talep etti. Mehmet Solmaz ise, "Pişmanım beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan E. K. ve K. K.'yi "Kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 22'şer yıl, "Yağma" suçundan 8'er yıl olmak üzere toplam 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mehmet Solmaz'a ise "Kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ve "Yağma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verdi.

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Domuz bağı cinayetinde katillere ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıl hapis
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