Donald Trump Jr. Av organizasyonu için Türkiye’ye gelecek

ABD SEÇİMLERİNİ KAZANMAK İÇİN BAĞIŞ ORGANİZASYONLARI ARTTIRILDI

ABD'nin 60. Başkanını seçmek için 5 Kasım 2024 tarihinde sandık başına gidecek olan Amerikan halkı, bu önemli seçimde Demokrat Parti'den Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump arasında karar verecek. The New York Times ve Siena College tarafından yapılan bir anket, Donald Trump'ın yüzde 48, Kamala Harris'in ise yüzde 47 oy oranıyla yarışta başa baş olduğunu ortaya koyuyor. Büyük bir rekabete sahne olan bu yarışta kampanyalar ve toplanan bağışlar seçimin galibini belirlemede kritik öneme sahip. Dolayısıyla seçime sayılı günler kala her iki partinin de seçim ofisleri çabalarını yoğunlaştırdı.

JR.TRUMP BABASINA DESTEK ARAYIŞINA ÇIKTI

Demokratların başkan adayı Harris'in kampanyası Ağustos ayından bu yana 190 milyon dolardan fazla para toplarken, Trump'ın kampanyası bir hayli geride kalarak 130 milyon dolar bağış toplayabildi. Bu miktarı yükseltmeye çalışan Trump ve ekibi sadece Amerika içerisinde değil yurt dışında da birçok etkinlik düzenleyerek bağışları arttırmaya çalışıyor. Başkan adayı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da babasının kampanyasına destek için Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da iş dünyasının önde gelen kişilerinden 50 davetlinin yer aldığı yemeğe katıldı.

JR.TRUMP TÜRK İŞ İNSANI İLE TÜRKİYE'DE PROJELER VE AV PARTİSİ İÇİN SÖZLEŞTİ

2024 ABD başkanlık seçimleri için Trump kampanyasına destek toplama amacı ile gerçekleştirilen, Avrupa ve civar ülkelerden iş insanlarının katıldığı organizasyonda bir Türk iş insanı da vardı. İş adamı Can Uzunhekim toplantının içeriği hakkında bilgi verirken "Jr Trump toplantıda yaptığı konuşmada yaklaşan seçim öncesi babasının kampanyasına destek istedi. Jr. Donald Trump'la özel bir sohbet etme imkanı buldum. Trump av merakı nedeniyle birçok defa geldiği Türkiye'yi yakından tanıyor ve ülkemize hayran olduğunu belirtti. Kendisini yakın zamanda bir av organizasyonu için Türkiye'de tekrar ağırlayacağız. Ayrıca A.B.D – Türkiye ilişkileri, potansiyel yatırımlar, ileriye dönük projeler, inşaat yatırımları hakkında da sohbet ettik." İfadelerini kullandı.