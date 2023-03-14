Dönüşüm sırası Deniz mahallesi’nde

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiği Kocaeli'ye bağlı Derince'de bulunan Yenikent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Araptepe Mevkii'nde gerçekleşen kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. 30 yıllık sorun çözüme kavuşturuldu. Derince Belediyesi'nin yaptığı kentsel dönüşüm ile Araptepe Mevkii'ne 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa edildi. Vatandaşlar konutlarına yerleşti. Proje 30 bin m² büyüklüğündeki alana inşa edildi. 10 bin m2'si yeşil alan. Bu projenin ardından Derince Belediyesi ikinci proje için hızla hareket geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Deniz Mahallesi'ndeki dönüşüm çalışmalarının da startını verdi.Deniz Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün şunları söyledi: "Yaptığımız çalışma ile Deniz Mahallesi'nde uzun yıllardır süren belirsizliği ortadan kaldırıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atacağız. Projemiz üç etaplı. İlk etabına başladık. 30 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli alan olarak ilan edilen bölgede çalışmalarımız artık başladı. Hak sahiplerimiz ile anlaşma oranımız % 87'ye ulaştı. Yaklaşık 28.8 dönümlük proje alanında 173 bağımsız birim yıkılacak. Bunların yerine aynı alanda 344 konut inşa edeceğiz. Dairelerin 189 tanesi 2+1 ve 155 tanesi 3+1 olacak. Birinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bölgemizdeki ikinci ve üçüncü etap düzenlemelerini de hızlı bir şekilde yapacağız."