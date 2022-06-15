Haberler Yaşam Haberleri Dört bir yanı sel aldı
Giriş Tarihi: 16.6.2022

Dört bir yanı sel aldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
HAYRETTİN YENEL
Dört bir yanı sel aldı

Şiddetli sağanak yağış Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sellere neden oldu. Kayseri’de koyun güderken sele kapılan 2 çocuğu jandarma kurtardı. Manisa’da ise yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti

Sağanak yağış yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı.
KAYSERİ: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış, Sorgun Yaylası'nda sele yol açtı. Yaylada havanlarını otlatan A.C.Ş. (16) ve M.Ş. (17), sele kapılan koyunlarını kurtarmak istedi. Bu sırada kendileri de sele kapılan iki çocuk, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 2 çocuğu kurtardı. Sele kapılan 60 koyun ise telef oldu.



YILDIRIM CAN ALDI
MANİSA: Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, Kümeevleri mevkiinde hayvanlarını sağan, evli ve 4 çocuk babası Hikmet Yılmaz (61), ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu öldü. Salihli ilçesinde de tarım alanları zarar görürken, çadırlarını su basan mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi.
KONYA: Konya'nın bazı ilçelerinde de ev ve işyerlerini su basarken, Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, kum yüklerken suların yükselmesiyle kamyonun içinde mahsur kalan İrfan Doğan ve İsacan Boran, itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

ARI KOVANLARI SELE KAPILDI
SİVAS: Sivas'ta önceki gün 20 dakika etkili olan ve metrekareye 30 kilogram yağış bırakan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Tarım alanları da sular altına kalırken, Kangal ilçesinde ise aniden gelen sele kapılan 700 arı kovanı, yarısına kadar çamura gömüldü.
ERZİNCAN: Erzincan'da da önceki gün bazı noktalarda su baskınları yaşanırken, AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım, hafif hasara neden oldu.
NİĞDE: Niğde'de, Sazlıca yolunda çökme meydana gelirken, Adana karayolunda ise heyelan oluştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT düzenlemesi için FLAŞ açıklama: Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak!
SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KAZANANI: Survivor All Star araba ödülünü kazanan yarışmacı kim oldu?
Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
ASGARİ ÜCRET GÜNCEL DURUM: Bakan Vedat Bilgin'den temmuz zammı için yeşil ışık! 2022 asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oldu! Fed açıklaması ile Jerome Powell sinyali verdi: Fed toplantısı sonrası piyasaların tepkisi ne oldu?
SURVIVOR'DA ARABA ÖDÜLÜ LEXUS NX 350h sahibini buldu! 2022 Aracın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi! Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL?
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı son durum: Emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak? hesaplandı SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaşlar belli oldu!
Brezilya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Brezilya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Filenin Sultanları yola devam ediyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dört bir yanı sel aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA