Dört bir yanı sel aldı

Sağanak yağış yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı.Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış, Sorgun Yaylası'nda sele yol açtı. Yaylada havanlarını otlatan A.C.Ş. (16) ve M.Ş. (17), sele kapılan koyunlarını kurtarmak istedi. Bu sırada kendileri de sele kapılan iki çocuk, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 2 çocuğu kurtardı. Sele kapılan 60 koyun ise telef oldu.Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, Kümeevleri mevkiinde hayvanlarını sağan, evli ve 4 çocuk babası Hikmet Yılmaz (61), ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu öldü. Salihli ilçesinde de tarım alanları zarar görürken, çadırlarını su basan mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi.Konya'nın bazı ilçelerinde de ev ve işyerlerini su basarken, Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, kum yüklerken suların yükselmesiyle kamyonun içinde mahsur kalan İrfan Doğan ve İsacan Boran, itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.Sivas'ta önceki gün 20 dakika etkili olan ve metrekareye 30 kilogram yağış bırakan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Tarım alanları da sular altına kalırken, Kangal ilçesinde ise aniden gelen sele kapılan 700 arı kovanı, yarısına kadar çamura gömüldü.Erzincan'da da önceki gün bazı noktalarda su baskınları yaşanırken, AFAD Müdürlüğü binasına düşen yıldırım, hafif hasara neden oldu.Niğde'de, Sazlıca yolunda çökme meydana gelirken, Adana karayolunda ise heyelan oluştu.