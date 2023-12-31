Haberler Yaşam Haberleri Döşemealtı'ndaki kazada 17 yaşındaki sürücü öldü, 8 yaşındaki kardeşi yaralandı
Giriş Tarihi: 31.12.2023 18:37 Son Güncelleme: 31.12.2023 19:18

Döşemealtı'ndaki kazada 17 yaşındaki sürücü öldü, 8 yaşındaki kardeşi yaralandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşı küçük sürücüsünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Korkunç kazada otomobil sürücüsü Bilal Esat B. (17) hayatını kaybetti, kardeşi Ö.F.B. (8) ise yaralandı. Kaza, saat 13.15 sıralarında Döşemealtı Altınkale Mahellesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bilal Esat B.'nin kullandığı 34 TV 2113 plakalı otomobil Burdur istikametine seyir halindeyken bir anda kontrolünden çıktı. Otomobil, ağaca çarparak durdu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Döşemealtı’ndaki kazada 17 yaşındaki sürücü öldü, 8 yaşındaki kardeşi yaralandı

İTFAİYE ÇAĞRILDI

Kazayı görenler durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü ve kardeşi Ö.F.B., itfaiye ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekibi, sürücü Bilal Esat B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ö.F.B. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Korkunç kazanın ardından olay yerine gelen Bilal Esat B.'nin bir yakını, cansız bedenine sarılarak uzun süre ağladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgi ilgili soruşturma başlattı.

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Döşemealtı'ndaki kazada 17 yaşındaki sürücü öldü, 8 yaşındaki kardeşi yaralandı
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