Döşemealtı’ndaki kazada 17 yaşındaki sürücü öldü, 8 yaşındaki kardeşi yaralandı

İTFAİYE ÇAĞRILDI

Kazayı görenler durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü ve kardeşi Ö.F.B., itfaiye ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekibi, sürücü Bilal Esat B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ö.F.B. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Korkunç kazanın ardından olay yerine gelen Bilal Esat B.'nin bir yakını, cansız bedenine sarılarak uzun süre ağladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgi ilgili soruşturma başlattı.