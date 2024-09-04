Oto tamircisini döverek katlettiler

Adana'da, evli olan oto tamircisi Ramazan Karabulut (45), sevgilisi Selcan Ç. (37) ve beraberindeki 5 kişi tarafından boş arsada dövülerek öldürüldü. Olaya ilişkin 5 kişi tutuklandı. Olay, 31 Ağustos saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Karabulut, bir süredir ilişki yaşadığı öne sürülen Selcan Ç. ile tartıştı. Selcan Ç., durumu arkadaşı Talüt Yavuz'a (53) anlattı. Yavuz, Karabulut'u konuşmak için Rüzgarlı Tepe'ye çağırdı.Yavuz ve beraberindeki Selcan Ç., Uğurcan Sergen Dokumacı (23), Kemal Elmasten (19), Murat Güngör (21) ve H.Y. (15), Karabulut ile buluştu. Selcan Ç. ve yanındaki 5 kişi, Karabulut'u darbedip, bacağından bıçakladı. Karabulut kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler otomobille kaçtı. Ramazan Karabulut'n cansız bedeni bir gün sonra çobanlar tarafından bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, Karabulut'u dövdüklerini itiraf edip ancak bıçakla yaralamadıklarını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelerden Selcan Ç. ile Yavuz, Dokumacı, Elmasten ve Güngör tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.