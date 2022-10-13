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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Döviz bürosunda 100 milyonluk vurgun

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Döviz bürosunda 100 milyonluk vurgun
İstanbul Bayrampaşa'da kardeşi Şükrü B. ile birlikte yaklaşık 25 yıldır döviz bürosu işleten Mesut B., esnaftan ve müşterilerinden TL cinsindeki paraları dövize çevirip, kâr elde edecekleri vaadiyle para topladı.



Yarım milyon euro alacağı düşüncesiyle yaklaşık 10 milyon lira para verdiği Mesut B.'ye ulaşamayan A.K'nın şikâyetinin ardından şikâyetler peşi sıra geldi. İ.K. 5 milyon, A.K. 3 milyon, Y.Y. 3.5 milyon, D.D. 10 milyon, M.E. 1 milyon lira kaptırdığını iddia etti. İki haftada yaklaşık 50 mağdurun şikâyetçi olduğu olayda toplamda 100 milyon lira toplandığı belirlendi. Döviz bürosu yetkilisi Şükrü B. ve iki çalışanı 20 Eylül'de gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmada döviz bürosunda arama yapıldı. Müşterilerden alınan paraların kayıtlarının tutulduğu defter ve yaklaşık 1 milyon lira ile bir miktar döviz ele geçirildi. Ağabey Mesut B.'nin 19 Eylül günü yurtdışına çıktığı tespit edildi. Şükrü B., abisinin Forex'de kaldıraçlı işlemler yaptığını ve paraları batırıp kaçtığını söyledi. İki çalışan Mesut B.'nin aldığı paraları sadece deftere kaydettiklerini söyledi. Şükrü B., 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan tutuklanırken, çalışanlar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ağabey hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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