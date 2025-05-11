Döviz çok arttı güncelleme yapılmalı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emsal bir karara imza atttı. Edinilen bilgiye göre, davacı vekili anlaşmalı boşanmaya dayanak sözleşme uyarınca müvekkilinin davalıya aylık bin 500 dolar yoksulluk nafakası ödediği ancak ilerleyen yıllarda ekonomik durumunun kötüye gittiğini, yoksulluk nafakasının kaldırılmasına, bu mümkün olmadığı takdirde aylık 850 lira tutarına indirilmesine karar verilmesini talep etti. İlk derece mahkemesi, davalı yararına bin dolar yoksulluk nafakası takdirine, karar verdi. Dava istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesinin kararında dava tarihi itibari ile somut olaya bakıldığında davacının TL üzerinden emekli aylığı aldığı, boşanmanın kesinleştiği tarihteki TCMB alış kurunun 1.64 TL, eldeki dava tarihinde ise 7.38 TL olduğu, kur farkları ve ekonomik göstergeler dikkate alındığında döviz üzerinden belirlenen yoksulluk nafakasının Türk lirası olarak uyarlanması gerektiği belirtilerek aylık 2 bin 500 TL yoksulluk nafakası ödenmesine hükmedildi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temyiz incelemesi neticesinde Bölge Adliye Mahkemesinin kararını onadı ve "Süresiz ve şartsız döviz cinsinden taahhüt edilen yoksulluk nafakasının 18 yıllık süre sonunda tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına bakılarak uyarlanması gerekir" denildi.