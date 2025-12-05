Dövme, kanser riskini tetikliyor

övme yaptıranlara uyarı niteliğinde bir araştırma gerçekleştirildi. İsveç'te gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları European Journal of Epidemiology dergisinde yayınlandı. Çıkan sonuçlara göre dövmeler kanser riskini artırıyor. Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerde melanoma riskinin yüzde 29 arttığını ortaya koydu. Uzmanlar kanser riskinin nedeninin dövmenin kendisi olmadığını, mürekkeplerin içindeki kimyasallar ve ağır metaller olduğunu saptadı. Özellikle siyah ve renkli mürekkep kombinasyonları, dövme süresi uzadıkça riski yükselttiği belirtildi.