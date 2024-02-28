Dövme, organlara zarar veriyor

Uzmanlar, yıllardır dövme mürekkeplerinin kansere neden olabileceği konusunda uyarıyor. ABD'de yapılan bir araştırma ise dövme mürekkebi içeriğinin yüzde 90'ının organ hasarına yol açabilecek kimyasallar barındırdığını ortaya koydu. New York'ta 54 mürekkep örneği üzerinde inceleme yapıldı. 45'inin etikette listelenmeyen bileşikler içerdiği tespit edildi. En yaygın olanı, böbreklerde bir tür nekroz da dâhil olmak üzere organlara zarar veren bir bileşik olan polietilen glikol olduğu belirlendi. İstatistiklere göre, Amerikalıların yaklaşık üçte birinin en az bir dövmesi var. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önümüzdeki aylarda dövme mürekkepleri üzerinde bir düzenleme yapmayı planlıyor.