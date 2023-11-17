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Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:28 Son Güncelleme: 17.11.2023 15:30

Dr. Kasapoğlu Uluslararası Doping Toplantısı için Montreal’de

WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) Mütevelli Heyeti Toplantısı bu yıl 17 Kasım’da Kanada-Montreal’de düzenleniyor. Toplantıya WADA Mütevelli Heyeti Üyesi, Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı Türkiye Cumhuriyeti 28. Dönem İzmir Milletvekili, Doç. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyi’nin tek kamu otoritesi olarak Türkiye’yi temsilen katılıyor.

ERTAN GÜRCANER
Dr. Kasapoğlu Uluslararası Doping Toplantısı için Montreal’de

Gündemde şu maddeler var: WADA Yönetişim Reformları Uygulamalarının güncellenmesi, 2024 yılı İcra Komitesi, Mütevelli Heyeti ve Daimî Komite üyelerinin onaylanması, WADA Etik Kurallarındaki Değişiklikler, WADA Çıkar Çatışması Politikasının Kabulü, WADA 2022 Faaliyet/Yıllık Raporunun ve 2024 Bütçesinin Onaylanması…

DOPİNGLE MÜCADELE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI

Toplantıda ayrıca, İnsan Hakları Etki Değerlendirmesi Raporu sunulurken, 2025-2029 Stratejik Plan Süreç Güncellemesi ve Dünya Dopingle Mücadele Programı Güncelleme çalışmaları da ele alınacak. Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) Mütevelli Heyetinde 1 Ocak 2022'den beri çalışmalara katılıyor.

MÜTEVELLİ HEYETİ 42 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Spor hareketi ve kamu otoritelerinin temsil edildiği 42 üyeden oluşan Mütevelli Heyeti, WADA'nın en yüksek politika yapıcı organı. Mütevelli Heyeti, WADA'nın yönetim ve yürütme işlerini İcra Komitesine havale ediyor. Buna göre, İcra Komitesi önemli faaliyetlerin yerine getirilmesi ve değerlerin yönetimi ile ilgili kararlar için Mütevelli Heyetine tavsiyelerde bulunuyor.

TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELEDE BÜYÜK KATKILAR KOYDU

Montreal'e hareketinde önce bir açıklama yapan Kasapoğlu, "Türkiye dopingle mücadele noktasında ulusal ve uluslararası platformlarda büyük katkılar ortaya koymuştur. Türkiye olarak bundan sonra da dopingle mücadelenin en güçlü aktörlerinden biri olarak, dopinge karşı çaba ve işbirliklerine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Dr. Kasapoğlu Uluslararası Doping Toplantısı için Montreal’de
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