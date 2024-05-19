Drift atan sürücüye 128 bin 932 TL ceza

Yüksek cezalara rağmen drift atmaktan vazgeçmeyen sürücüler trafiği tehlikeye atmaya devam ediyor. Bu kez Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir araç vatandaşları rahatsız edecek şekilde drift yaparak trafik kurallarını hiçe saydı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşım üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, aracı ve sürücüyü tespit etti. Uslanmaz sürücüye 128 bin 932 lira ceza kesildi. Drift yapılan araç 8 ay süre ile otoparka çekilirken, sürücünün ehliyeti ise süresiz iptal edildi.