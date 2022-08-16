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Giriş Tarihi: 16.8.2022 22:15 Son Güncelleme: 16.8.2022 22:47

Driftçi kamyonet şoförü yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda drift yapan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan kamyonet sürücüsü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücü hakkında 9 bin 125 TL idari para cezası işlemi uygulanırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Driftçi kamyonet şoförü yakalandı

Zeytinburnu Yunus Emre Caddesi üzerinde 16 Ağustos günü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan Y.E. isimli şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Yakalanan Y.E. hakkında 9 bin 125 TL idari para cezası işlemi uygulanırken sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Öte yandan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Y.E. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Driftçi kamyonet şoförü yakalandı | Video

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Driftçi kamyonet şoförü yakalandı
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