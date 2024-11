Drone’lu ilaçlama verimi düşürdü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, tarım arazilerini ilaçlamada bilinçsizce kullanılan dronların verimi olumsuz etkilediğini belirtti. Çelen, artan dünya nüfusuyla birim alandan daha fazla ürün elde etmek için yeni tekniklerle birlikte teknolojik aletlerin de ön plana çıktığını söyledi. Çiftçilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini anlatan Çelen, "Şu an dron kullanımı her geçen gün artıyor. Çiftçilerimizin çoğunda kendilerine ait dronlar var. Bunun yanında dron operatörleri de artmaya başladı. Dron kullanan bilinçli ve bilinçsiz çok çiftçi var. Birim alandan elde edilen verimi artırmak için bir araç olarak gördüğümüz dron, bir anda kötü bir cihaz haline dönüşebilir" dedi.Çelen, dron teknolojisinin sürekli geliştiğini ve bilinçsiz kullanımında çeşitli sorunlarla karşılaşıldığını aktararak, "Dronlar tarımsal mücadelede kullandığımız bir araç haline geldi. Burada birden fazla problemimiz var. Bazen yetersiz ilaçlama yapıyoruz. Bazen aşırı ilaçlama yaparak, komşularımızla kavga etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü bu ilaçlar diğer arazilere sürüklenebiliyor. Yerden yapılan ilaçlamalarda dahi bunların üzerinde önemle duruyoruz" diye konuştu. Çelen, dronların tarımda görüntü işlemede ise başarılı bir şekilde kullanıldığını, önemli ölçüde iş gücünden ve zamandan tasarruf sağladığını dile getirdi. Çiftçilere dron kullanımında tavsiyelerde bulunan Çelen, "Dronlarla yapılan çalışmalarda hangi yükseklikte püskürtme yapılması, damla büyüklüğü, ilerleme hızı gibi problemleri çözemedik. Çalışmalar yapıyoruz. Dronun kapasitesi arttıkça motor gücüne bağlı olarak pervanenin oluşturduğu rüzgar dağılımı, başarıyı etkiliyor. Bu nedenle her bitkide farklı yöntemler kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. AA