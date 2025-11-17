DSİ 1389 personel alımı başvuruları başladı! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurusu ile DSİ'nin 1389 kişilik personel alımı gündeme geldi. Kurum, bekçi, teknisyen, laborant yardımcısı ve treyler operatör yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlar için yeni ekip arkadaşları arıyor. Adaylar, sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi şartlar aranıyor ve kadro dağılımı nasıl olacak?