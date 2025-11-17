Haberler Yaşam Haberleri DSİ 1389 personel alımı başvuruları başladı! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 17.11.2025 19:18 Son Güncelleme: 17.11.2025 19:19

DSİ 1389 personel alımı başvuruları başladı! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri’nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1389 personel alınacağını açıkladı. Yapılacak alım kapsamında; usta ve aşçı yardımcısı, şoför, düz işçi gibi farklı pozisyonlar için duyuru yayımlanacak. Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre, noter kurasıyla 1305 işçi, ayrıca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavla 84 operatör göreve alınacak. Peki,DSİ personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar

DSİ 1389 personel alımı başvuruları başladı! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurusu ile DSİ'nin 1389 kişilik personel alımı gündeme geldi. Kurum, bekçi, teknisyen, laborant yardımcısı ve treyler operatör yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlar için yeni ekip arkadaşları arıyor. Adaylar, sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi şartlar aranıyor ve kadro dağılımı nasıl olacak?

DSİ'YE 1389 KİŞİLİK PERSONEL ALIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 1389 yeni personel alınacağını açıkladı.

DSİ bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, işçi alımı detaylarını merak ediyor.

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1389 yeni personel alacağız. Ülkemizin dört bir yanında hizmet verecek çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı tarafından 1389 Kişilik İşçi Alım İlanı Başvuruları Başladı!

İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular 17-21 tarihleri arasında gerçekleşecek.

DSİ 1389 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.

Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:

210 usta yardımcısı

154 aşçı yardımcısı

154 şoför

140 düz işçi

116 bakımcı-yağcı

105 sürveyan

69 sondaj işçisi

66 treyler operatör yardımcısı

64 laborant yardımcısı

59 teknisyen

58 topoğraf

44 bekçi,

19 su dağıtım teknisyeni

15 akaryakıtçı

13 hidrolog yardımcısı

7 jeofizik teknisyeni

5 alet operatörü

2 teknik ressam

2 pompaj istasyonu operatörü

1 döşemeci yardımcısı

1 fotoğrafçı

1 kompresör operatörü

