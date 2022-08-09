DSİ BEKÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Noter huzurundaki kura çekimi; 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Kura çekimi DSİ Genel Müdürlüğünün resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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