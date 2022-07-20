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Giriş Tarihi: 20.7.2022 19:03 Son Güncelleme: 20.7.2022 19:03

DSİ PERSONEL ALIMI başvuru şartları, kontenjanları - branş dağılımı ve son başvuru tarihi: 2022 DSİ personel alımı başvuru ekranı e devlet

DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Devlette dev istihdam çalışmaları devam ediyor ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de neredeyse 200 kişilik personel alımı yapacak. DSİ personel alımı başvuru ekranı birçok vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. E devlet ve kariyer kapısı üzerinden başvurular yapılabiliyor. Birçok vatandaş DSİ personel alımı başvurular ne zamana kadar sürecek sorusunun cevabını arıyor. 2022 personel alımı süreci haberimizde derledik. İşte DSİ personel alımı başvuru şartları ve Devlet Su İşleri başvuru yap ekranı!

DSİ PERSONEL ALIMI başvuru şartları, kontenjanları - branş dağılımı ve son başvuru tarihi: 2022 DSİ personel alımı başvuru ekranı e devlet

DSİ personel alımı başvuru ekranı ile vatandaşlar devlette istihdam edilmek istiyor. Kamuda istihdam yoluyla binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Özellikle Bakan Bilgin'in sözleşmeli personelleri kadrolu yapma çalışmalarının başladığını açıklamasıyla birlikte gözler kariyer kapısı ve e devlet üzerinden personel alımlarına çevrildi. Vatandaşlar sürekli olarak DSİ personel alımı başvuru şartları 2022 üzerinden araştırma yapıyor. İşte DSİ personel alımı başvuru ekranı e devlet!

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

196 kişilik alımın kontenjanları belli oldu. Kontenjan şu şekilde:

Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 20 Temmuzda başlayacak ve 30 Temmuza kadar sürecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

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DSİ PERSONEL ALIMI başvuru şartları, kontenjanları - branş dağılımı ve son başvuru tarihi: 2022 DSİ personel alımı başvuru ekranı e devlet
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