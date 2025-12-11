Haberler Yaşam Haberleri DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? 2025 DSİ kura takvimi, kadro ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:49

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ve 2025 kura tarihi adayların gündeminde. İŞKUR üzerinden 17–21 Kasım 2025’te tamamlanan 1389 personel alımı başvurularının ardından gözler noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1305 işçi alınacak.Kura ile birçok farklı pozisyona alım yapılacak.Peki DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi hangi tarihte yapılacak ve sonuçlar nereden görüntülenecek? İşte kura takvimi ve detaylar…

DSİ'nin 1389 işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı ve adaylar şimdi kura takvimine odaklandı. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruları uygun bulunan adaylar, noter huzurundaki kura çekimine katılacak. Evrak teslimi için son tarih 19 Aralık 2025 olup bu tarihe kadar belgelerini teslim etmeyenler kuraya dahil edilmeyecek.Peki DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

DSİ tarafından yayımlanan personel alımı kılavuzu sonrasında kura takvimi belli oldu.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI İÇİN KADROLAR BELLİ OLDU

DSİ bünyesine noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA SÜRECİ

Adayların, 08–19 Aralık 2025 tarihleri arasında ilanda belirtilen belgeleri ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar evrak teslim etmeyenler kura listesine alınmayacak.

