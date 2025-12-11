DSİ personel alımı kura çekimi ne zaman? 2025 DSİ kura takvimi, kadro ve branş dağılımı

DSİ'nin 1389 işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı ve adaylar şimdi kura takvimine odaklandı. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruları uygun bulunan adaylar, noter huzurundaki kura çekimine katılacak. Evrak teslimi için son tarih 19 Aralık 2025 olup bu tarihe kadar belgelerini teslim etmeyenler kuraya dahil edilmeyecek.Peki DSİ 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
DSİ tarafından yayımlanan personel alımı kılavuzu sonrasında kura takvimi belli oldu.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
DSİ bünyesine noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.