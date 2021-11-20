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Giriş Tarihi: 20.11.2021 14:02 Son Güncelleme: 20.11.2021 14:44

DSİ, “Uşak’a yılda 770 bin m3 içme suyu kazandırılacak”

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
DSİ, “Uşak’a yılda 770 bin m3 içme suyu kazandırılacak”

Uşak’ ta sulama kapsamında inşası devam eden Sorkun Göleti, içme suyu kapsamına alınarak yılda 770 bin metreküp içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek. Göletin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı Sorkun köyünde yapımı devam eden Sorkun Göleti, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sulama kapsamından çıkartılarak içme ve kullanma suyu olarak temin edilmesine karar verildi. 2023 yılında tamamlanacak olan gölet, hem kenti su baskınlarından koruyacak hem de şehre yılda 770 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasından yapılan açıklamada, "Sorkun Göleti'nin kapsamı ile birlikte inşaat projesinde de revizeye gittik, gövde yüksekliği 24 metreden 25 metreye çıkartılan göletin su tutma kapasitesi ise yaklaşık 2 kat arttı. Sorkun Göleti'nin depolama hacmi yapılan değişiklikle birlikte 650 bin metreküpten 1 milyon 260 metreküpe yükseldi. Tamamlandığında Sorkun Göleti'nden Uşak'a yılda 770 bin metreküp içme ve kullanma suyu verilecek. Gölet aynı zamanda kenti taşkınlardan da koruyacak" ifadeleri kullanıldı.



2023'TE TAMAMLANACAK

Yapılan açıklamanın devamında göletin inşa aşaması hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürlüğü, "Yüzde 12 fiziki gerçekleşeme ulaşılan inşaatta şu ana kadar derivasyon ve gövde kazıları ile batardosu tamamlandı. Yakında enjeksiyon imalatlarına başlanacak ve 2022 baharında gövde dolgusuna start verilecek. 2023 yılında inşaatı tamamlayarak Sorkun Göleti'nde su tutmayı hedefliyoruz." diye belirtildi.

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DSİ, “Uşak’a yılda 770 bin m3 içme suyu kazandırılacak”
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