DSÖ: 1 milyardan fazla kişi obez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin obez olduğunu bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Obezitenin, kalp hastalıkları, diyabet ile bazı kanser türlerine yol açan kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu aktardı. Obezitenin 2024'te dünya genelinde 3.7 milyon ölümle ilişkilendirildiğini ifade eden Ghebreyesus, sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunun altını çizdi. "Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor" diyen direktör, bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkmasının beklendiğini kaydetti.