Duayen gazeteci Lütfi Akdoğan vefat etti

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Basın Şeref Kartı Sahibi duayen gazeteci Lütfi Akdoğan
91 yaşında yaşamını yitirdi. TGC Yönetim Kurulu, Akdoğan'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda; "Uzun bir süre mesleğimize savaş muhabiri ve Ortadoğu uzmanı olarak hizmet veren Lütfi Akdoğan'ı kaybettik. Ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi. Akdoğan'ın cenazesi bugün saat: 14:30'da Zincirlikuyu Camii
'nden alınarak Yeniköy Mezarlığı
'nda toprağa verilecek.