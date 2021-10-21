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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Duayen gazeteci Lütfi Akdoğan vefat etti

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Duayen gazeteci Lütfi Akdoğan vefat etti
TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Basın Şeref Kartı Sahibi duayen gazeteci Lütfi Akdoğan 91 yaşında yaşamını yitirdi. TGC Yönetim Kurulu, Akdoğan'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda; "Uzun bir süre mesleğimize savaş muhabiri ve Ortadoğu uzmanı olarak hizmet veren Lütfi Akdoğan'ı kaybettik. Ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi. Akdoğan'ın cenazesi bugün saat: 14:30'da Zincirlikuyu Camii'nden alınarak Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Duayen gazeteci Lütfi Akdoğan vefat etti
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