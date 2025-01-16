Duayen iş insanı Konukoğlu dualarla anıldı

SANKO Holding Kurucusu ve Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu, vefatının 31'inci yıl dönümünde Gaziantep Asri Mezarlık'taki kabri başında dualarla anıldı. Anma programına SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sami, Hakan, Cengiz, Yiğitcan, Alperen Sani Konukoğlu, GSO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konukoğlu Ailesi, sanayiciler, SANKO çalışanları ve emeklileri katıldı. Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu'nun mezarına karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, programa katılanlara teşekkür etti.

SANİ KONUKOĞLU

Gaziantep'te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı tek tezgahla oldu. İstanbul'da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep'e bu kapasitede ilk bobin makinesi getirdi. Konukoğlu, 1966 yılında "Hilal Kollektif Şirketi''ni kurdu. 1968'de projelendirilerek yatırımı başlayan ve 1974 yılında tamamlanan 31.500 kapasiteli iplik tesisi devreye aldı. Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu'nun isminden esinlenilerek "SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ''ye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasite ve kaliteye ulaşıldı. 16 Ocak 1994'te vefat eden Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı''na layık görüldü. Madalya ve Berat, 27 Ekim 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde yapılan törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teslim edildi.