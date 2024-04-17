Dubai’de son 75 yılın en şiddetli yağışları

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle Emirates Hava Yolları, Dubai çıkışlı seferlerini bu gece yarısına kadar askıya aldığını duyurdu. Yetkililer son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiğini açıkladı. BAE'de yağış pazartesi gecesi başladı ve salı akşamına kadar ülke geneline yaklaşık 1.5 metre yıllık yağmur düştü. Yağış çeşitli diğer Körfez ülkelerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerde bazı araçlar su altında kaldı.