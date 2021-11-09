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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Duble yol geldi kaza riski azaldı

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Duble yol geldi kaza riski azaldı

Pendik Belediyesi, 3 ilçeyi birbirine bağlayan 1.5 km’lik Aydos Orman Caddesi’ni 45 günde tamamladı

Pendik Belediyesi'nin yoğun gayretleriyle 45 günde tamamlanan Aydos Orman Caddesi hizmete girdi. Tamamen Pendik Belediyesi'nin imkanlarıyla tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Aydos Orman Caddesi için dün açılış töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Hülya Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, siyasi parti temsilcileriyle muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Aydos Orman yolunu genişletmenin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak "1.5 kilometrelik bir yol ama 3 ilçeyi bağlantısını sağlayan kritik bir öneme sahip. İki aracın zor geçtiği bu yolu duble yol haline getirdik. Bu yolun güvenlik ve yangın anlamında da Aydos Ormanı'na hizmeti olacak" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya da, genişletilen Aydos Orman Caddesi'nin acil durumlar açısından da büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Son yıllarda artan orman yangınlarına değinen Erol Kaya, "Çok yangın yaşadık. Aydos bizim ciğerimiz. Bir yangın durumunda buraya ciddi müdahalede bulunmak lazım" diye konuştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yaptığı konuşmada "Böyle bir yolu kısa sürede bitirdiğiniz için teşekkür ederiz. 1.5 kilometrelik bu yol kazasız olsun, güzellikleri birbirine kavuştursun" dileğinde bulundu.

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Duble yol geldi kaza riski azaldı
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