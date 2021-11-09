Duble yol geldi kaza riski azaldı

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Aydos Orman yolunu genişletmenin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak "1.5 kilometrelik bir yol ama 3 ilçeyi bağlantısını sağlayan kritik bir öneme sahip. İki aracın zor geçtiği bu yolu duble yol haline getirdik. Bu yolun güvenlik ve yangın anlamında da Aydos Ormanı'na hizmeti olacak" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya da, genişletilen Aydos Orman Caddesi'nin acil durumlar açısından da büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Son yıllarda artan orman yangınlarına değinen Erol Kaya, "Çok yangın yaşadık. Aydos bizim ciğerimiz. Bir yangın durumunda buraya ciddi müdahalede bulunmak lazım" diye konuştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yaptığı konuşmada "Böyle bir yolu kısa sürede bitirdiğiniz için teşekkür ederiz. 1.5 kilometrelik bu yol kazasız olsun, güzellikleri birbirine kavuştursun" dileğinde bulundu.