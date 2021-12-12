Dudullu’da işyerinde çıkan yangında akaryakıt tankları alev alev yandı

Yangın, 06.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Aytuna Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde çıktı. İddiaya göre, işyerindeki araçlarda kullanılan akaryakıt depolarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Dudullu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.





45 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri işyerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında işyerinde hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.