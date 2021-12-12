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Giriş Tarihi: 12.12.2021 07:28

Dudullu’da işyerinde çıkan yangında akaryakıt tankları alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Dudullu’da işyerinde çıkan yangında akaryakıt tankları alev alev yandı

Ümraniye Dudullu’da bulunan bir işyerinde çıkan yangında, araçlarda kullanılan akaryakıt depoları alev alev yandı.

Yangın, 06.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Aytuna Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde çıktı. İddiaya göre, işyerindeki araçlarda kullanılan akaryakıt depolarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Dudullu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.



45 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri işyerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında işyerinde hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Dudullu’da işyerinde çıkan yangında akaryakıt tankları alev alev yandı
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