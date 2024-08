Düğün basıp damadı dövdüler! 7 kişi tutuklandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili yakalanan 8 kişinin tutuklanarak cezaevine konulduğu bildirildi.

Şahinbey ilçesinin Sarısalkım Mahallesinde Yemliha Kızıltoprak'ın kendi düğününde darp edildiğinin ihbarının alınması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırma sonucu damat ile M.O. arasında yaşanan tartışma nedeniyle damadın; Z.P., M.O. ve M.O.'nun çocukları İ.H.O., M.O., G.O., M.O.O., S.O. isimli şahıslar tarafından hayati tehlikesi olacak şekilde darp edildiği tespit edilmiştir. Damat Y.K. 'ya 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Şüpheliler Z.P., M.O., İ.H.O., M.O., G.O., M.O.O. ve S.O. isimli şahıslar, kasten yaralama suçu nedeniyle sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.