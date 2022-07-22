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Giriş Tarihi: 22.7.2022 18:53 Son Güncelleme: 22.7.2022 19:53

İstanbul'da düğün salonu anlaşmazlığında kurşunlar havada uçuştu

İstanbul'da düğün rezervasyonunu iptal etmek isteyen kadın ile salon sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından düğün salonunun önüne gelen kadının nişanlısı binaya kurşun yağdırdı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da düğün salonu anlaşmazlığında kurşunlar havada uçuştu

Pendik'te binayı kurşunlama olayı 11.00 sıralarında Esenler Mahallesi Bora Sokak üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. Düğününün yapılacağı salona gelen M.S. isimli kadın salon sahiplerinden düğün rezervasyonunu iptal edilmesini istedi. Salon sahipleri ise rezervasyonun iptal edilmesi durumunda belli bir ücret ödenmesi gerektiğini söyledi.



Genç kadın durumu evleneceği A.K.'ye anlattı. Salona gelen kişi ile salon sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift salonun dışına çıktı. Daha sonra kadının nişanlısı tabancayla salona ateş açtı. Olayda ölen ya da olmazken, kurşunların isabet ettiği düğün salonunda ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıda çifti yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışını şeritle kapatarak incelemede bulundu. İncelemelerde, yerde çok sayıda kovan olduğu görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İstanbul'da düğün salonu anlaşmazlığında kurşunlar havada uçuştu
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