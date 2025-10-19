Haberler Yaşam Haberleri Düğün salonundaki kavga kanlı bitti: Babasının husumetlilerine ateş açtı!
Giriş Tarihi: 19.10.2025 01:44 Son Güncelleme: 19.10.2025 01:45

Düğün salonundaki kavga kanlı bitti: Babasının husumetlilerine ateş açtı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen olayda, H.E., isimli şahıs ile husumetli olduğu grup arasında tartışma çıktı. Salonda başlayan tartışma kısa süre içerisinde sokağa taşarken, babasının kavga ettiğini gören İ.E., üzerindeki tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralanırken, saldırıdan sonra olay yerinden kaçan İ.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Düğün salonundaki kavga kanlı bitti: Babasının husumetlilerine ateş açtı!

Olay, Yeşil Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Salonda başlayan tartışma dışarı taşarak, kavgaya dönüştü. Babası H.E.'nin kavga ettiğini gören İ.E., üzerindeki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği S.E.(39), M.E.(60), A.E.(44), Ö.F.F.(22) ve N.K.(59) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan İ.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün salonundaki kavga kanlı bitti: Babasının husumetlilerine ateş açtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz