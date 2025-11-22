Düğünde eşinin amcasını öldürdü

Diyarbakır'da bir düğün salonu önünde çıkan silahlı kavgada davetliler arasında bulunan bir kişi eşinin amcasını öldürdü, 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 494. Sokak'taki bir düğün salonunda meydana geldi. Akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Davetliler arasında bulunan bir kişi, eşinin amcası olduğu öğrenilen Hasan Demir'i silahla vurdu. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken Hasan Demir yaşamını yitirdi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olaya karışan kişiler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden tarafların arasına koşarak gelen ve elinde tabanca bulunan 1 kişinin hedef alarak peş peşe ateş ettiği görülüyor. Kurşunların hedefi olan kişi yere yığılırken, şüpheli kaçıyor.