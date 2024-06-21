Düğünde kanlı kavga: 1, ölü, 1 yaralı

Olay, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahlar konuştu. Açılan ateş sonucu Abdullah Kazıcı (53) ile askeri personel olduğu belirtilen oğlu Aydın Kazıcı yaralandı. Zanlı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı baba ve oğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Kazıcı hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, askeri personel olduğu belirtilen Aydın Kazıcı'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın zanlısı Ramazan K.'nın suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.