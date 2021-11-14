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Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:36 Son Güncelleme: 14.11.2021 12:44

Düğünde maganda dehşeti: 2 kişiyi öldürdü...

DHA
Düğünde maganda dehşeti: 2 kişiyi öldürdü...

Çorum Bayat'ta korkunç olay... Bir düğünde tabanca ile rastgele açılan ateş sonucu başından yaralanan Emin Alparslan (44) ile Murat Şahin (38) hayatını kaybetti. Düğündeki davetlilerin ifadesini alan jandarma ekipleri, şüpheliyi bulmak için soruşturma başlattı...

Düğünde maganda havaya ateş açtı: 2 ölü

Olay, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy meydanında düzenlenen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, düğüne katılan Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Alparslan ve Şahin yere yığıldı. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, önce İskilip Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Alparslan ve Şahin'in cenazeleri, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Olay sonrası soruşturma başlatan jandarma ekipleri köyde, polis ekipleri ise hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Düğüne katılanların ifadesini alan jandarma ekipleri, ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Düğünde maganda dehşeti: 2 kişiyi öldürdü...
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